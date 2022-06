Don Giacomo andrà a Lacchiarella

Dopo le avventure dell'Oratorio estivo il coadiutore don Giacomo Beschi lascerà il posto di vicario parrocchiale a don Gabriele Catelli, trasferendosi nelle parrocchie di Lacchiarella.

Si avvicina l'estate ed il momento dell'Oratorio estivo, ma tra tanto fermento, per la Comunità Pastorale Santo Crocifisso di Castano Primo e Buscate è anche tempo di cambiamenti. Dopo l'estate, infatti, vi sarà un passaggio di consegne tra il vicario parrocchiale (coadiutore dell'Oratorio) attuale ed un nuovo.

Dopo l'ordinazione nel 2003 e le esperienze a Malnate e Rho, don Giacomo Beschi si appresta a divenire parroco nelle parrocchie di Lacchiarella. In questi ultimi anni si è prodigato per rilanciare le attività dell'Oratorio di Castano Primo, coinvolgendo ragazzi e famiglie della Comunità Pastorale e rilanciando iniziative e pellegrinaggi.

Al suo posto è già stato annunciato l'arrivo di don Gabriele Catelli da Segrate.

