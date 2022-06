Don Giovanni a Busto Garolfo

Dopo le esperienze a Turbigo e Busto Arsizio, don Giovanni Patella da settembre sarà alla 'guida' dell'Oratorio di Busto Garolfo. E tra due anni... ne diventerà parroco.

Un eterno 'Peter Pan' per capacità di coinvolgimento, entusiasmo, creatività e voglia di far gruppo... e preghiera. Don Giovanni Patella, ex coadiutore a Turbigo, e ora responsabile dell'Oratorio San Luigi di Busto Arsizio si appresta a cambiare 'Busto': da settembre sarà infatti referente dell'oratorio di Busto Garolfo.

All'inizio sarà vicario parrocchiale, accanto a don Ambrogio Colombo, e si occuperà della pastorale giovanile nell'Unità pastorale di Busto Garolfo e Olcella. Entro un paio d'anni, diventerà parroco.

L'arrivo di don Giovanni, 43 anni, nato a Casorate Sempione e diventato prete nel 2003, è stato annunciato durante le messe ed è molto atteso per dare serenità a una comunità ferita da situazioni delicate per cui le indagini non si sono ancora concluse.

Don Giovanni Patella è sicuramente tra i referenti di Oratorio più 'vulcanici' e capaci di coinvolgere, tanto da farlo diventar responsabile della Pastorale Giovanile di tutta la zona pastorale IV di Rho.

