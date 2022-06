Polizia locale: nuovo agente

Nuovo arrivo per la Polizia locale di Castano. Dal 1° giugno, infatti, è entrato ufficialmente in servizio Matteo Simeoni, classe 1995.

Un nuovo arrivo alla Polizia locale di Castano. Dal 1° giugno, infatti, è entrato ufficialmente in servizio al comando di piazza Mazzini Matteo Simeoni, classe 1995 e con alle spalle già alcuni anni di attività prima a Vanzaghello, poi a Castellanza e, quindi, a Milano. “Contenti di questo ulteriore elemento che si aggiunge in organico – ha commentato il comandante Massimo Masetti – Si prosegue, infatti, così il percorso di rinnovamento e cambio generazionale, affiancato all’esperienza del personale che opera da noi ormai da tempo. Avere un’altra figura giovane consente, infatti, di aumentare l’operatività e darà allo stesso, lavorando quotidianamente a contatto con il resto del gruppo, l’opportunità di acquisire un importante conoscenza delle diverse attività svolte, del territorio e della cittadinanza. Un ringraziamento all’Amministrazione Comunale per il costante supporto e la collaborazione”.

