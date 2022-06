Ponte: lavori fino ad agosto

Proseguono gli interventi di adeguamento strutturale del ponte sul Ticino, tra Turbigo e Galliate. Il completamento di questa fase è previsto per il 14 agosto.

Proseguono gli interventi di adeguamento strutturale del ponte sul Ticino, lungo la strada statale 341 'Gallaratese' tra Turbigo e Galliate. L’esecuzione dei lavori è oggetto di specifica convenzione tra Anas e Ferrovienord. In questa fase verrà ​completato il rifacimento dei marciapiedi e completato il consolidamento localizzato dell’infrastruttura. Per consentire l’esecuzione degli interventi in progetto, Ferrovienord ha previsto l’istituzione del senso unico alternato. Il completamento di questa fase di lavoro è previsto per il 14 agosto.

