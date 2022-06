Milano torna 'capitale' del Mobile

La bellezza, il gusto, il piacere di arredare.... torna a Milano dal 7 al 12 giugno. Si ricomincia dopo il Supersalone dello scorso settembre al martedì come prima giornata di apertura, con il weekend aperto a tutti (sabato 11 e domenica 12 giugno) e il resto della settimana dedicato al pubblico specializzato.

La bellezza, il gusto, il piacere di arredare.... torna a Milano dal 7 al 12 giugno. Si ricomincia dopo il Supersalone dello scorso settembre al martedì come prima giornata di apertura, con il weekend aperto a tutti (sabato 11 e domenica 12 giugno) e il resto della settimana dedicato al pubblico specializzato: architetti e designer, buyer, decoratori d’interno, distributori e rivenditori, esportatori e importatori, facility manager, general contractor. L’orario di apertura del ‘Salone del Mobile’, sarà per tutte le giornate dalle 9.30 alle 18.30. Si può comprare il biglietto d’ingresso per il Salone del Mobile 2022 esclusivamente online sul sito del Salone del Mobile, il titolo è personale e non cedibile e consente un massimo di 2 ingressi nello stesso giorno. Al momento dell’acquisto si dovrà indicare il giorno in cui è programmata la visita, ma sarà possibile modificarla se necessario in un secondo momento. Il ritorno alla formula tradizionale del Salone del Mobile riporta anche la divisione per padiglioni. Accanto ai padiglioni dedicati all’arredo, Salone Internazionale del Mobile, Salone Internazionale del Complemento d’Arredo, Workplace3.0, suddivisi in 3 tipologie stilistiche Design, xLux e Classico, ci sarà la conferma, dopo il suo debutto nel 2019 di S.Project, l’esposizione dedicata ai prodotti di design e alle soluzioni per il mondo del progetto. Ci saranno le sezioni biennali che quest’anno sono Eurocucina, FTK (Technology For the Kitchen) e del Salone Internazionale del Bagno. E ovviamente tornerà anche il Salone Satellite dedicato a 600 designer e neo-laureati di scuole internazionali di design.

