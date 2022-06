La nuova RSA di Arconate

Una struttura moderna, aperta al territorio, ben organizzata e... finalmente aperta. Con questo inizio di giugno i primi ‘ospiti’ entreranno nella nuova RSA di Arconate.

Una struttura moderna, aperta al territorio, ben organizzata e... finalmente aperta. Con questo inizio di giugno i primi ‘ospiti’ entreranno nella nuova RSA ‘Casa Famiglia’ di Arconate. I giorni scorsi ci è stato concesso un tour in anteprima della struttura che ospiterà decine di pazienti, tra fissi e diurni, dalla cittadina arconatese come da tutto il territorio. Spazi ampi, ben illuminati, grandi vetrate verso il paese creando ‘inclusione’, moduli per accogliere e far sentire a proprio agio ogni paziente. La struttura è costata oltre 11 milioni di euro e ospiterà 76 posti letto per RSA, 30 posti per centro diurno, 20 posti in nucleo Alzheimer e 15 mini alloggi protetti. Una struttura che darà lavoro, a pieno regime, a 70/80 dipendenti. “Questa non è una RSA come si intende solitamente, è un resort, per la qualità dei suoi ambienti - ha commentato Paolo Grazioli, presidente di Opera Pia Castiglioni e di Fondazione Mantovani presentando la struttura - Io, come fondazione Mantovani, quattro anni fa ho voluto realizzare questa Rsa”.

