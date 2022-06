"Casa di riposo e ripensare i servizi"

Elezioni a Magenta. FRANCESCO ANILE, Rifondazione Comunista: “La drammatica situazione delle case di riposo e delle Rsa, accentuatasi con la pandemia, ha riportato l’attenzione sulla gestione di queste strutture, sempre più importanti nella prospettiva di una crescente presenza di anziani e persone non autosufficienti anche nel nostro Comune.

FRANCESCO ANILE, Rifondazione Comunista - “La drammatica situazione delle case di riposo e delle Rsa, accentuatasi con la pandemia, ha riportato l’attenzione sulla gestione di queste strutture, sempre più importanti nella prospettiva di una crescente presenza di anziani e persone non autosufficienti anche nel nostro Comune. Non è più rimandabile la costruzione di una casa di riposo pubblica a Magenta: direi che questa è la priorità numero uno come candidato. Che Magenta sarebbe alla fine del nostro mandato? Una Magenta senza precari che lavorano per il Comune, perché vogliamo assumerli e stabilizzarli in un arco di tempo predefinito, ma anche una Magenta in cui i servizi attualmente esternalizzati che il Comune può gestire direttamente vengano re-internalizzati. Una città senza aree e fabbriche abbandonate, attraverso l’affidamento a cooperative di lavoratrici e lavoratori che presentino progetti di riutilizzo e in cui non sia possibile cambiare la destinazione d’uso delle aree industriali esistenti. Una città senza nuovi supermercati e centri commerciali, in cui si tutelano i negozi di vicinato ponendo un limite agli orari di apertura della grande distribuzione. Una Magenta che offra garanzie agli istituti di credito per prestiti ai lavoratori coinvolti in situazioni di crisi aziendali, attraverso un fondo di ‘protezione civile”.

