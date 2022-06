Borse di studio e attestati di merito

Presso l’ICS Mazzini di Buscate, nei giorni scorsi, sono state assegnate le borse di studio e gli attestati di merito agli studenti che si sono contraddistinti nel loro percorso scolastico: a loro sono andati premi in denaro del valore di 150, 450 e 500 euro e buoni di acquisto per cancelleria del valore di 20 euro. “Siamo molto fieri di questi studenti - ha detto il sindaco Fabio Merlotti”.

