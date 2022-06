Domenica 5 giugno si potranno percorre i luoghi in cui il progetto ‘ReLambro’ lavora per portare la natura in città con il coinvolgimento di cittadini, istituzioni, associazioni e aziende con il fine di trovare un giusto equilibrio, nel rispetto delle esigenze di tutti.

Domenica 5 giugno si potranno percorre i luoghi in cui il progetto ‘ReLambro’ lavora per portare la natura in città con il coinvolgimento di cittadini, istituzioni, associazioni e aziende con il fine di trovare un giusto equilibrio, nel rispetto delle esigenze di tutti.

PRESIDENTE ERSAF: PROMOZIONE VERDE URBANO - "L'iniziativa ReLambro Trekking Urbano è un ulteriore tassello che vede Ersaf impegnato nella promozione del Verde Urbano", spiega il presidente dell'Ente Regionale per i Servizi all'Agricoltura e dalle Foreste di Regione Lombardia.

"Dopo le passeggiate all'interno delle cosiddette 'foreste urbane' l'orizzonte ora si allarga e coinvolge anche le importantissime 'zone umide' e di fiume: elementi fondamentali dello scenario paesaggistico delle zone di pianura e prealpine della nostra Regione. Sarà un viaggio - prosegue il presidente - alla scoperta dell'opera della natura, ma anche dell'opera dell'uomo impegnato nella conservazione e nella valorizzazione di un patrimonio ambientale inestimabile".

"Ersaf ha posto al centro del suo lavoro, in collaborazione con le altre istituzioni, la salvaguardia della biodiversità: entrata, a pieno diritto, nella nostra Carta Costituzionale. Elemento fondamentale per un miglioramento della vita nelle nostre città", conclude il presidente.

PROGETTO 'RELAMBRO' - Il progetto 'ReLambro', supportato da Comune di Milano, Municipio 3, Ersaf, Legambiente, Politecnico Dastu, Plis Media Valle Lambro è basato su una visione ambiziosa e su scala metropolitana, in cui la natura diviene occasione di riqualificazione della città. In questa visione, spazi aperti agricoli, rogge, parchi, ambiti naturali e di fruizione, ma anche elementi dell'urbanizzato denso e delle attività produttive, se adeguatamente recuperati riqualificati e connessi, possono diventare elementi di una vera e propria infrastruttura verde. Il progetto vuole rafforzare la funzione ecologica ed ecosistemica integrandola con le funzioni urbane per riconsegnare al fiume un ruolo centrale nella città

L'EVENTO - L'evento è diviso in tre momenti, le persone sono invitate a partecipare dall'inizio oppure aggregarsi nelle tappe successive. L'escursione passerà attraverso zone normalmente non accessibili, sarà l'occasione per spiegare quali opere idrauliche interesseranno il fiume Lambro, la gestione delle piene in città, la protezione della biodiversità e come rendere gli spazi fruibili e sicuri per i cittadini e le cittadine.

Alle 15.30 da via Rizzoli 70, con gli esperti del progetto si passerà attraverso il Sentiero degli alberi nuovi, le macchie seriali, la zona di Estensione Parco Lambro (EPL), l'area Inps a fianco di Rcs, a seguire si entrerà in Parco Lambro dal lato nord.

Attorno alle 18 il gruppo arriverà all'area umida in via Feltre per inaugurare le nuove bacheche informative. L'ultima tappa sarà a Cascina Biblioteca dove rappresentanti delle istituzioni e gli studenti illustreranno il loro coinvolgimento.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!