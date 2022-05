Bambini sui gonfiabili per 'Salta a Bareggio'

'Salta a Bareggio' ha fatto divertire circa mille bambini in tre giorni. E’ positivo il bilancio della prima edizione dell’evento, che nel fine settimana ha trasformato piazza Cavour in un grande parco divertimenti con più di dieci gonfiabili.

'Salta a Bareggio' ha fatto divertire circa mille bambini in tre giorni. E’ positivo il bilancio della prima edizione dell’evento, che nel fine settimana ha trasformato piazza Cavour in un grande parco divertimenti con più di dieci gonfiabili per la gioia dei più piccoli. “Direi sicuramente ‘buona la prima’ – ha commentato Lorenzo Paietta, vicesindaco e assessore ai Grandi Eventi - Grazie ai volontari che, come sempre, ci hanno dato un aiuto fondamentale e arrivederci alle prossime settimane: ‘Salta a Bareggio’, infatti, è stato solo un antipasto di quello che ci aspetterà e vi aspetterà per tutta l’estate, a cominciare dalla Festa delle Ciliegie del prossimo fine settimana. Il nostro obiettivo, infatti, è fare rivivere Bareggio dopo due anni di Covid, sia per recuperare la socialità perduta sia per aiutare i nostri commercianti messi in ginocchio dalla pandemia”.

“Mi unisco ai ringraziamenti ai volontari e ringrazio anche il nostro vicesindaco, che è l’artefice del ricco calendario di iniziative estive – ha aggiunto il sindaco Linda Colombo - Sento spesso una parte dell’opposizione fare dell’ironia sulle feste che organizziamo a Bareggio, che per anni ha avuto la triste fama di ‘paese morto’, ma la risposta e il gradimento dei cittadini ci dicono che è questo il paese che i bareggesi vogliono”.

