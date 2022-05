Leka: dagli USA alla Futura Volley

Arriva direttamente da oltre oceano il secondo nome ufficiale che andrà a comporre il roster per la stagione 2022/2023 della Futura Volley Giovani.

Arriva direttamente da oltre oceano il secondo nome ufficiale che andrà a comporre il roster per la stagione 2022/2023 della Futura Volley Giovani. Lei è Leketor Member-Meneh, schiacciatrice americana classe 1999, che farà coppia proprio con la già annunciata Arciprete in quello che potrebbe essere l’ipotetico duo in banda del sestetto base di coach Amadio. La giovanissima atleta sarà la seconda giocatrice americana a vestite la maglia biancorossa delle cocche, dopo Rebecca Latham, e sarà lei a riempire il primo slot dedicato a favore di una giocatrice straniera.

Leka, questo il suo diminutivo, sbarca a Busto dopo l’esperienza dell’ultimo anno con la maglia giallo-blu delle Pittsburgh Panthers, con cui ha disputato il campionato NCAA. Figlia di una famiglia numerosissima – sette, infatti sono i suoi fratelli e sorelle -, la 21enne del Missouri si presenta in Italia portando con sé una ricchissima dose di entusiasmo, ma anche un altrettanto ricco curriculum fatto di riconoscimenti e record registrati negli States durante il suo percorso, a partire dai primi passi nel mondo del volley nella High School del Missouri.

Leketor, infatti, inizia a collezionare i suoi primi riconoscimenti e successi, che vanno dal titolo di player of the year nel 2016, ai riconoscimenti come migliore recluta e schiacciatrice in grado di segnare il record di punti per set per arrivare poi anche a successi di natura accademica e risultati positivi segnati anche negli altri sport in cui ha preso parte, come ad esempio l’atletica.

Terminato brillantemente il percorso delle scuole superiori, arriva il corteggiamento da parte dei college più prestigiosi, da Duke a North Carolina, e la sua scelta ricade sull’Università del Missouri con la quale continua la sua scalata e collezione di titoli personali e di squadra.

Nel 2021 il trasferimento a Pittsburgh, dove disputa una stagione di altissimo livello trascinando la squadra alla conquista della Final Four, prendendosi anche la nomina come titolare nel top team della stagione.

Insomma, una giocatrice dal grandissimo potenziale, esplosiva e dalle spiccate doti offensive, rapida ed agile: è questo il quadro che emerge dai numeri e dalle prestazioni messe in scena nei campionati finora disputati.

