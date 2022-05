Studenti di merito

Sono trenta e hanno tutti un punto in comune: avere ottenuto risultati scolastici brillanti. Le premiazioni degli studenti di Arluno.

Sono trenta e hanno tutti un punto in comune: avere ottenuto risultati scolastici brillanti. L'altra sera al parco dell'Orologio la giunta del sindaco di Arluno Moreno Agolli ha premiato i ventitrè studenti che hanno riportato nell'esame di licenza media la valutazione di dieci e dieci con lode e i sette delle superiori capaci di concludere il loro cursus studiorum con voto tra 90 e 100. Per questi ultimi si spalancano ora le porte degli studi universitari. "Grazie a tutti questi arlunesi - ha commentato il primo cittadino - una realtà presente e viva che dà onore e lustro alla nostra comunità". Il ringraziamento ha coinvolto anche gli esponenti volontari della Protezione Civile cittadina che hanno ottenuto da Regione Lombardia un attestato di riconoscimento "per il loro servizio nel periodo più intenso del Covid". Eccellenze arlunesi in passerella, quindi.

