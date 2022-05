Sassi al posto di Bellani

Cambio tra le file di Agorà: Abramo Bellani si dimette da consigliere, subentra Paoli Sassi, con un passato politico di notevole prestigio in Comune.

Dopo la sostituzione di Marco Maltagliati con Giuliana Soldadino, nuovo cambio tra le file dell'opposizione cuggionese. Questa volta ad essere interessato è il gruppo civico di Agorà.

"Il gruppo Agora‘ annuncia che Paolo Sassi prende il posto in consiglio lasciato da Abramo Bellani. Questo e‘ un naturale avvicendamento che vuole garantire, fra i candidati di lista disponibili la possibilita‘ di fare esperienza amministrativa. E‘ una modalita‘ che Agora‘ ha sempre abbracciato - si legge in una nota della lista civica - Il gruppo ringrazia sentitamente Abramo per la grande disponibilita‘ e competenza messe in campo ed inoltre augura a Paolo buon lavoro".

