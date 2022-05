Comitato Genitori: altre mascherine in dono

Altre mascherine in dono. L'impegno e l'attenzione da parte del Comitato Genitori dell'istituto comprensivo 'Falcone e Borsellino' di Castano.

Altre mascherine in dono. L'impegno e l'attenzione da parte del Comitato Genitori dell'istituto comprensivo 'Falcone e Borsellino' di Castano, insomma, non si ferma e, così, ecco che proprio nei giorni scorsi sono stati appunti dati 4.300 dispositivi di protezione individuale alla Caritas e 17.800 al centro 'Exodus' di Milano (la Onlus di don Mazzi). In tutto, alla fine, con quest'ultima donazione, sono state ben 65.200 le mascherine a 11 associazioni e gruppi diversi, l'equivalente di 6.500 euro di materiale donato.

