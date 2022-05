Studenti e Anpi ai cippi

Con i giovani studenti a conoscere i cippi della nostra zona. Proprio in queste ultime ore, infatti, l'Anpi ha accompagnato i ragazzi della terza Media di Vanzaghello per un momento di riflessione presso alcuni cippi del territorio. Più precisamente, le tappe sono state al cippo Maurizio Macciantelli, alla Padregnana e alla Cascina Leopoldina. "Anche qui sono nate la libertà e la democrazia, un tesoro da preservare e difendere sempre - hanno scritto gli stessi promotori".

