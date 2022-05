Don Luigi Ciotti a Turbigo. Venerdì 3 giugno all'auditorium delle scuole Medie, l'incontro 'Profitto economico e dignità della persona nelle attuali forme del lavoro'.

"La mancanza di sicurezza sui luoghi di lavoro è un peccato solidale". "Se non c'è dignità, il lavoro è schiavitù". "Io prete e basta. Bisogna prendere posizione". Queste frasi, e assieme tante altre ancora, che risuoneranno forti e chiare. La voce, poi, a ricordare e sottolineare che ognuno di noi può e deve fare qualcosa. Come lui, sempre in prima linea, sempre a fianco del prossimo e di quanti si trovano in situazioni di difficoltà e disagio. Lui, don Luigi Ciotti, un esempio, un punto di riferimento, una guida. Lui che il prossimo 3 giugno, alle 20.30, sarà proprio qui da noi, precisamente all'auditorium delle scuole Medie di Turbigo, per un incontro organizzato dalla sezione ANPI turbighese 'Leopoldo Gasparotto', in coordinamento con tutte le realta ANPI del Castanese. L'occasione per confrontarsi e riflettere, approfondendo il tema 'Profitto economico e dignità della persona nelle attuali forme del lavoro'. "Un grazie particolare - dicono dall'ANPI - alla libreria 'La Memoria del Mondo' di Magenta per la presenza dell'evento".

