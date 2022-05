Lega Bareggio: Sisti nuovo segretario

Giuseppe Sisti è il nuovo segretario della sezione della Lega di Bareggio a seguito delle elezioni del direttivo. “Ringrazio la sezione per la fiducia".

Giuseppe Sisti è il nuovo segretario della sezione della Lega di Bareggio a seguito delle elezioni del direttivo. “Ringrazio la sezione per la fiducia – ha dichiarato Sisti, che era già commissario della sezione bareggese, che gestisce anche Sedriano - Prendo le redini della sezione in un momento molto importante, visto che l’anno prossimo andremo a elezioni. L’obiettivo, ovviamente, visto il buon lavoro svolto finora, è correre ancora come centrodestra unito, tenendo aperte le porte anche a tutte quelle formazioni civiche che stanno dimostrando o dimostreranno di condividere l’operato dell’Amministrazione Colombo”. Componenti del nuovo direttivo sono il sindaco Linda Colombo, il vice Lorenzo Paietta e i consiglieri Silvia Scurati e Lorenza Verardo: “Oltre a essere persone molto valide sono prima di tutto degli amici, coi quali ci sono tutti i presupposti per continuare a lavorare bene”, ha concluso Sisti, che lascerà il ruolo di capogruppo in Consiglio comunale a Luisa Pirovano.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!