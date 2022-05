'Artico': le foto di Piero D'Orto in Villa Rusconi

Immagini scattate durante i suoi numerosi viaggi oltre il circolo polare artico e che, adesso, stanno per arrivare a Castano. In Villa Rusconi, infatti, ecco la mostra fotografica 'Artico' di Piero D'Orto.

Immagini scattate durante i suoi numerosi viaggi oltre il circolo polare artico e che, adesso, stanno per arrivare a Castano. In Villa Rusconi, infatti (con gli importanti patrocini del Ministero delle politiche sociali-dir.gen. terzo settore, di Regione Lombardia e della città di Castano Primo e grazie a Fondazione Aurea) ecco dal 25 giugno al 3 luglio la mostra fotografica 'Artico' di Piero D'Orto. L'inaugurazione è prevista, appunto, per il 25 giugno alle 16 e sono in calendario anche programmi di viaggio e workshop fotografici (giugno, Plitvice-Croazia laghi e cascate, sulla piattaforma Nikon School; luglio, Svalbard, viaggio fotografico tra ghiacci ed orsi bianchi, sulla piattaforma Nikon School; settembre, cave di marmo di Carrara, workshop di fotografia; ottobre, Nepal, viaggio fotografico; dicembre, Safari africano).

