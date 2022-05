"Nuovi giochi nei parchi, ma..."

Nuovi nuovissimi. E pronti per essere utilizzati dai piccoli frequentatori dello spazio verde in cui sono stati collocati. Le felicitazioni del sindaco di Bareggio Linda Colombo per l'installazione dei nuovi giochi per i bambini nei parchi.

Nuovi nuovissimi. E pronti per essere utilizzati dai piccoli frequentatori dello spazio verde in cui sono stati collocati. Le felicitazioni del sindaco di Bareggio Linda Colombo per l'installazione dei nuovi giochi per i bambini nei parchi delle vie Morandi, Turati e Vico si intrecciano con un appello implicito, ma chiaro: per i bambini sono, quindi i bambini soltanto devono usarli, ergo vietato danneggiarli. Anche perchè i nuovi giochi, precisa Colombo in una nota, "Sono stati installati in sostituzione di quelli rotti". E i giochi, pur accusando l'usura del tempo, per constatazione agevole non hanno la proprietà di rompersi da soli. Colombo ha assicurato che "il lavoro di messa in sicurezza di tutte le aree giochi per bambini continuerà fino alla fine del nostro mandato".

