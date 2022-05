Trentacinquesimo anniversario di fondazione dell’Associazione Bianca Garavaglia Odv. E per l'importante occasione, ecco un grande pic nic solidale, che si terrà al Parco Sempione di Busto Arsizio il 12 giugno.

Trentacinquesimo anniversario di fondazione dell’Associazione Bianca Garavaglia Odv. E per l'importante occasione, ecco un grande pic nic solidale, che si terrà al Parco Sempione di Busto Arsizio il 12 giugno. Una giornata all’aria aperta, dopo due anni di pandemia, per trascorrere del tempo insieme, gustando buon cibo. Una manifestazione pensata per famiglie e bambini con lo scopo di sensibilizzare sul tema dell’oncologia pediatrica e di raccogliere fondi per la ricerca. Il 'Pic Nic solidale' ha lo scopo di ritrovarsi e socializzare come una volta "tu porta la coperta, al resto ci pensiamo noi!" con tanti appuntamenti durante la giornata dedicati ai più piccoli.

Una festa realizzata in collaborazione con le istituzioni locali, le associazioni del territorio e le aziende partners, con il patrocinio del Comune di Busto e della Provincia di Varese. Sostieni le spese di realizzazione con un contributo: soluzione A contributo a partire da 500 euro, con inserimento logo nella comunicazione online; soluzione B contributo a partire da 1.500 euro, con inserimento logo nella comunicazione online e offline; soluzione C contributo a partire da 2.500 euro, con inserimento logo nella comunicazione online e offline, invito conferenza stampa, vostro presidio presso l'area picnic di Parco Sempione, invio di una comunicazione post evento ed eventuali distribuzioni vostro materiale promozionale per la giornata.

Oppure sostieni donando: prodotti della tua Azienda che possano essere utilizzati durante la manifestazione; promuovi l’evento all’interno della tua azienda.

Ogni donazione in denaro o natura a favore dell’Associazione Bianca Garavaglia è deducibile dal reddito di impresa secondo la normativa vigente.

