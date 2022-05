Niccolò Fabi: unico concerto del 2022 all'Arena

Un “regalo”. Così, nel giorno del suo compleanno, Niccolò Fabi ha definito l’importante tassello che si aggiunge al racconto di ciò che accadrà il 2 ottobre all’Arena di Verona, in occasione del suo unico concerto nel 2022, quando, per la prima volta da solo salirà sul palco dell’anfiteatro veronese per festeggiare insieme al pubblico 25 anni di storia e canzoni.

Un “regalo”. Così, nel giorno del suo compleanno, Niccolò Fabi ha definito l’importante tassello che si aggiunge al racconto di ciò che accadrà il 2 ottobre all’Arena di Verona, in occasione del suo unico concerto nel 2022, quando, per la prima volta da solo salirà sul palco dell’anfiteatro veronese per festeggiare insieme al pubblico 25 anni di storia e canzoni. Il cantautore romano per una parte dello spettacolo sarà accompagnato sul palco dall’Orchestra Notturna Clandestina, diretta da Enrico Melozzi, che darà nuova veste ad alcune delle canzoni di Niccolò Fabi. Lo spettacolo, così, si delinea sempre più come una vera e propria esperienza inedita, in cui il pubblico potrà immergersi totalmente, passando dal sound orchestrale a quello intimo, che contraddistingue da sempre Niccolò. I biglietti per il concerto, prodotto e organizzato da Magellano Concerti, sono disponibili nei circuiti di vendita e prevendita abituali (https://www.ticketone.it/artist/niccolo-fabi/). Per info: www.magellanoconcerti.it.

