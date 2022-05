Le Comunità energetiche

Comunità energetiche, cosa sono e perchè è importante realizzarle anche qui da noi: se ne parlerà, mercoledì 18 maggio alle 21, a Le Radici e le Ali a Cuggiono.

Una comunità energetica è un’associazione composta da cittadini, associazioni, enti pubblici locali, aziende e attività commerciali, le quali scelgono di dotarsi di infrastrutture per la produzione di energia da fonti rinnovabili e sviluppare l’autoconsumo attraverso un modello basato sulla condivisione. Si tratta di una forma energetica collaborativa, incentrata su un sistema di scambio locale per favorire la gestione congiunta, e ridurre la dipendenza energetica dal sistema elettrico nazionale. In questo modo i consumatori passivi si trasformano in consumatori attivi e produttori (prosumer). E proprio di questo, allora, si parlerà nel primo incontro, promosso dall'Ecoistituto della Valle del Ticino e in programma mercoledì 18 maggio, alle 21, a Le Radici e le Ali di Cuggiono. Interveranno Sergio Venezia, già presidente di CO energia, e Giacomo Cantarella di Epq, gruppo Dolomiti energia.

