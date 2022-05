La 25^ edizione. Tutto pronto a Cuggiono per l'immancabile appuntamento con la 'Fiera di Primavera'. Domenica 15 maggio, nelle vie del centro e in Villa Annoni.

La 25^ edizione. Tutto pronto a Cuggiono per l'immancabile appuntamento con la 'Fiera di Primavera'. Domenica 15 maggio, allora, ecco, dalle 8, per le vie del centro la mostra mercato di articoli di vario genere, prodotti artigianali e hobbismo; quindi, nel cortile antistante Villa Annoni (dalle 9), spazio agli stand delle associazioni, mentre nel chiostro ci saranno i produttori di 'Campagna Amica'. Ancora, nell'aia, alle 16, il concerto 'Musica Assieme' con il Corpo Musicale Santa Cecilia di Cuggiono e quello Bandistico Verdi di Parma e, al termine, cerimonia di gemellaggio. Nelle sale centrali al piano terra della Villa, invece, dalle 10 alle 18.30, mostra 'EsF: protagonisti della fotografia' (7^ edizione; a cura del collettivo Talpa ed Ecoistituto della Valle del Ticino) e nel parco, dalle 14.30, sarà la volta delle attività per bambini e adulti (Comitato Genitori), delle visite guidate (dalle 15 alle 17.30; per informazioni e prenotazioni guideculturali [at] gmail [dot] com, cellulare 340/5063598).

