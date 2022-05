Si intitola 'Il cuore che parla', la serata informativa sulla prevenzione delle patologie cardiovascolari organizzata da Emanuele Brunini e in programma il prossimo venerdì 20 maggio, dalle 20.45, in Villa Patrizia a Magnago. Saranno presenti il dottor Germano Di Credico (responsabile Cardiochirurgia Asst Ovest Milanese) e il dottor Emidio Costantini Brancadoro (responsabile Chirurgia Vascolare Asst Ovest Milanese); modererà Andrea Accorsi (Malpensa24). L'evento, inoltre, sarà accompagnato dalla mostra fotografica 'Milano di Vetro'.

