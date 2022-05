Diverse culture, ma un unico intento: stare insieme, conoscersi e socializzare. Nella consapevolezza che l’integrazione passa dall’approfondimento reciproco di modi di essere, tradizioni e costumi. L’intento si è respirato a meraviglia l’altro giorno al Centro Sociale Pertini del quartiere Mazzafame di Legnano grazie all’iniziativa 'Oltre i muri con gioia'.

Diverse culture, ma un unico intento: stare insieme, conoscersi e socializzare. Nella consapevolezza che l’integrazione passa dall’approfondimento reciproco di modi di essere, tradizioni e costumi. L’intento si è respirato a meraviglia l’altro giorno al Centro Sociale Pertini del quartiere Mazzafame di Legnano grazie all’iniziativa 'Oltre i muri con gioia'. Scuola di Babele, Associazione Mazzafame, Circolo Santa Teresa, El Condor, Laboratorio di quartiere, Asled e Nuova Fardanza hanno unito gli sforzi proprio sul tema del condividere. “I muri purtroppo esistono – hanno spiegato gli organizzatori – anche se non costruiti da noi, ma la capacità di andare oltre, riconoscersi, arricchirsi attraverso la condivisione sono i valori che abbiamo voluto esprimere in questa giornata di festa”. Un’atmosfera fatta di canti e balli con la quale, spiegano ancora, “Abbiamo gettato le basi per una fattiva collaborazione che porteremo avanti nei prossimi mesi, vogliamo ringraziare coloro che hanno trascorso con noi questo momento”.

