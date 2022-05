Otto proposte 'Partecipate'

Le proposte, alla fine, sono otto. E adesso, allora, toccherà ai castanesi scegliere quella che preferiscono e che vorrebbero vedere realizzata. Il 'Bilancio Partecipato'.

Le proposte, alla fine, sono otto. E adesso, allora, toccherà ai castanesi scegliere quella che preferiscono e che vorrebbero vedere realizzata. Otto idee, insomma, 'a firma' di singoli cittadini o realtà e gruppi associativi per il 'Bilancio Partecipato' di Castano. "La popolazione avrà tempo fino al 15 giugno per esprimere il proprio voto - spiega l'assessore Alessandro Landini - E lo potrà fare sia sul sito del Comune (www.comune.castanoprimo.mi.it) oppure direttamente in presenza, negli orari di apertura al pubblico del Municipio". La decisione, infine, sarà tra: guida multimediale della città, sportello per cittadini in difficoltà, campo da pallavolo, servizio ludico ricreativo, festival nazionale dell'economia sociale, piantumazione Parco Sciaredo, aiuola fiorita con fontana e illuminazione sul canale.

