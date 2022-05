Una misura che sostiene i Comuni nella realizzazione di progetti di valorizzazione e riqualificazione di beni immobili di proprietà pubblica. Fino alle 12 del 10 giugno è possibile presentare le domande di contributo per partecipare al bando 'ALL-Attrattività Locale Lombardia'.

Lo stanziamento complessivo è di 3,3 milioni: l'obiettivo è valorizzare e riqualificare il patrimonio immobiliare pubblico, rendendolo più attrattivo e accessibile da un punto di vista turistico, economico e sociale, in ottica integrata di marketing territoriale.

"Il turismo in Lombardia è in netta ripresa, secondo i primi dati disponibili del 2022 - afferma l'assessore regionale al Turismo, Marketing territoriale e Moda - e si registrano segnali importanti che, in vista dei prossimi mesi, hanno bisogno di un'ulteriore spinta. Ecco perché con 'ALL' investiamo sul prezioso patrimonio immobiliare dei nostri territori: vogliamo rendere attrattivi gli immobili dei nostri borghi e far crescere le persone che vanno alla scoperta di percorsi e itinerari nuovi ma dal grande fascino".

I soggetti beneficiari sono i Comuni lombardi (esclusi i capoluoghi). I progetti dovranno essere orientati alla sostenibilità e prevedere interventi in grado di incrementare il patrimonio pubblico con finalità di marketing territoriale e ricadute sulla competitività dei sistemi economici locali.

Gli interventi proposti devono avere un livello di progettazione definitiva o esecutiva. L'investimento minimo deve essere pari a 60.000 euro: il contributo a fondo perduto copre l'80% delle spese ammissibili, fino a un massimo di 150.000 euro.

Sono ammissibili le seguenti spese:

- Spese tecniche di progettazione (nella misura massima del 8% delle spese ammissibili), direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, oneri di collaudo;

- Realizzazione di opere e lavori (a titolo esemplificativo: opere e lavori edili, strutturali e impiantistici, ristrutturazione e ammodernamento dei locali, etc.);

- Acquisizione di beni capitali e immobilizzazioni materiali e immateriali (ad esempio: arredi, attrezzature e dispositivi tecnologici, software, etc.) complementari all'intervento sul bene immobile.

I progetti dovranno concludersi al massimo entro il 30 settembre 2023. Le domande di contributo devono essere presentate esclusivamente in via telematica tramite piattaforma informatica Bandi Online all'indirizzo www.bandi.regione.lombardia.it.

