Il mercato itinerante di Regioni d’Europa prosegue il suo viaggio nel Nord Italia e arriva a Magenta. Dal 12 al 15 maggio.

Dopo essere passato per Vimercate, Montebelluna, Reggio Emilia, Genova, Castelfranco Veneto, Milano e Marostica, il mercato itinerante di Regioni d’Europa prosegue il suo viaggio nel Nord Italia e arriva a Magenta. L’appuntamento è giovedì 12 maggio a partire dalle 18 fino alla mezzanotte di domenica 15 maggio. Via quindi ad altre tre giornate (più una serata) dedicate unicamente alla bellezza e unicità del cibo e dell’artigianato europei, tra street food, birra artigianale e vino nostrano, tè e infusi, bigiotteria, tessuti, incensi, prodotti per la casa, cosmetici e tanto altro. Come al solito con ingresso libero, diversamente dal solito senza più l’obbligo della mascherina.

Le botteghe di Regioni d’Europa a Magenta saranno distribuite fra via Matteotti e via Santa Caterina da Siena, proprio dove si tiene il mercato rionale settimanale e solo ad una decina di minuti a piedi dalla stazione ferroviaria.

Le botteghe che si trovano nel Mercato - Dall’abbigliamento all’arredamento, dal buon cibo italiano e alle birre tipiche del nord Europa, dalla pasticceria francese al tè nero inglese: fra le bancarelle di Regioni d’Europa troverete di tutto e di più!

Regioni d’Europa dà come al solito la possibilità di scoprire una nuova città e le sue meraviglie. In questa occasione, potrete perdervi tra gli scorci magici del centro storico di Magenta, tra i monumenti e le corti dei preziosi palazzi borghesi e nei negozi di moda. Potrete inoltre conoscere il passato della città e la storia della famosa Battaglia del 1859, momento storico fondamentale per l’unità d’Italia. Se siete in bici, poi, a Magenta ci sono tantissimi percorsi ciclabili, molti dei quali immersi nel verde del parco del Ticino (e uno in particolare, il percorso ciclabile transeuropeo E-1, che da Capo Passero attraversa l’Europa fino alla Norvegia!). Per non parlare delle ricchezze della tradizione magentina e della sua gastronomia. Insomma, ci si vede tutti a Magenta. Noi non vediamo l’ora!

Regioni d’Europa è un progetto realizzato da Apeca e Unione Confcommercio Milano, Lodi, Monza e Brianza in collaborazione con FIVA ASCOM. Scopri tutte le date degli eventi sul portale QUI – Eventi sul Territorio.

