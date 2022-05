Interventi all'area della Cavetta del Signu

Insieme. Per rivitalizzare un'area verde adibita da tempo a spazio pic-nic e oggetto di attrazione da parte di numerose persone. Amministrazione comunale di Arluno e Amici del Parco del Roccolo vogliono rimettere in sesto con una serie di interventi l'area della Cavetta del Signu.

Insieme. Per rivitalizzare un'area verde adibita da tempo a spazio pic-nic e oggetto di attrazione da parte di numerose persone. Amministrazione comunale di Arluno e Amici del Parco del Roccolo vogliono rimettere in sesto con una serie di interventi l'area della Cavetta del Signu. I lavori prevedono essenzialmente il rifacimento della staccionata e la posa di sei tavoli in legno con la sostituzione di quelli ammalorati perché ormai consumati dall'usura del tempo e dal consumo da parte dei fruitori. "Vi è la possibilità per gli Amici del parco - sottolinea l'Amministrazione - di diventare parte attiva in quest'operazione e di estendere l'intervento anche al recupero dei tavoli esistenti ammalorati e alle attrezzature del percorso vita che il comune renderà disponibili per i volontari che si volessero cimentare in quest'impresa". In sostanza si prevedono il recupero dei tavoli ammalorati da portare negli spazi messi poi a disposizione dall'agriturismo del parco e la messa a disposizione , da parte degli Amici del parco, di tutta l'attrezzatura per l'effettuazione dell'operazione di riqualificazione. Sarà poi compito dei volontari del sodalizio esercitare un controllo periodico sullo stato di buona conservazione dei tavoli e sulla loro preservazione da eventuali atti di vandalismo.

