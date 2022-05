I biglietti per il Palio di Legnano

Vendita al pubblico dei biglietti per il Palio di Legnano: si comincerà venerdì 13 maggio e verrà effettuata fino a sabato 28 negli uffici della Fondazione.

Vendita al pubblico dei biglietti per il Palio di Legnano: si comincerà venerdì 13 maggio e verrà effettuata fino a sabato 28 negli uffici della Fondazione, Vicolo delle Contrade 11 a Legnano, con i seguenti orari: lunedì-venerdì dalle 9 alle 12.30, sabato dalle 9 alle 12.30 e dalle 15 alle 18.30. Per contatti e/o informazioni si può contattare la segreteria della Fondazione al numero 0331/1693887 o alla mail info [at] fondazionepalio [dot] org. I biglietti dei distinti e del prato saranno disponibili alla biglietteria dello stadio anche il giorno della manifestazione dalle 10.

Tribuna coperta

Tribuna centrale € 60

Tribuna laterale partenza € 70

Tribuna laterale arrivo € 35

Nelle tribune coperte i bambini al di sopra dei 3 anni pagano il biglietto. Al di sotto dei 3 anni l’ingresso è gratuito, ma i bimbi devono essere obbligatoriamente tenuti in braccio dai genitori

Tribune scoperte

Distinti intero € 20

Distinti ridotto € 15 (per bambini dai 6 ai 12 anni)

I bambini sotto i 6 anni non pagano

Differenziati in:

Distinti tribuna via Palermo

Distinti tribuna via Puccini

Distinti tribuna via Piacenza

Prato

Intero € 10 – Ridotto € 5 (per bambini dai 6 ai 12 anni)

I bambini sotto i 6 anni non pagano

Ingresso persone diversamente abili

Le persone diversamente abili provviste di tesserino potranno accedere gratuitamente previa prenotazione telefonica entro sabato 28 maggio

Ingresso dedicato in vi Palermo

Tel. 0331/1693887 dalle 9 alle 12.

