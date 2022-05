Tre milioni per l’ex Municipio

Il finanziamento è certamente importante. Oltre 3 milioni ottenuti con i fondi del PNRR e che serviranno per la riqualificazione completa dell’ex Municipio di Turbigo.

Il finanziamento è certamente importante. Oltre 3 milioni ottenuti con i fondi del PNRR e che serviranno per la riqualificazione completa dell’ex Municipio di Turbigo. “Uno dei primi importanti risultati della nostra azione amministrativa a costo zero per la cittadinanza - scrive il sindaco Fabrizio Allevi - Un progetto su cui abbiamo creduto e abbiamo investito tempo e testa fin dalle prime settimane del nostro insediamento. Il progetto ricalca le idee presenti nel nostro programma elettorale, in quanto prevede, oltre ad restyling dell’edificio e della piazza, anche una nuova distribuzione dei locali che mette al centro i giovani e le associazioni in un modo completamente innovativo. Insomma, diventerà il cuore pulsante del nostro paese, senza toccare le tasche dei turbighesi”.

