Nel periodo della pandemia ha dovuto, come molte altre cose, subire una sospensione forzata. Adesso lo sport a Nerviano è pronto per rimettersi in pista e offrire opportunità a coloro che vogliano riavvicinarsi. Il Comune, in collaborazione con alcune associazioni, ha varato per il mese di maggio l'iniziativa 'Sport gratis'. L'idea di fondo è di "Offrire ai giovani un'opportunità di fare sport gratuitamente nella consapevolezza che durante gli anni della pandemia da Covid 19 molti di loro si sono allontanati dalla pratica sportiva". E, dal momento che la sua valenza riconosciuta è anche di carattere aggregativo e non strizza l'occhio soltanto all'attività fisica, lo sport è stato scelto da Nerviano. Tutto è nato nel mese di marzo con il varo, da parte del Comune, dell'iniziativa 'Il valore educativo dello sport', in cui dodici associazioni nervianesi hanno proposto una decina di lezioni di attività motoria per consentire al popolo degli anni verdi cittadino di riprendere confidenza con la pratica sportiva. Ora l'iniziativa di offrire momenti di attività sportiva gratuita ai giovani di età compresa tra i 3 e i 18 anni. Una proposta che spazia tra volley e atletica, tra calcio e ciclismo, tra tennis tavolo e judo.

