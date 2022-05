Neo mamme e bebè, tocca a voi. A Corbetta, ecco il progetto 'Fit Mamma': allenamenti al parco, appunto, per le mamme e per i loro figli (dai 2 ai 24 mesi d'età).

Neo mamme e bebè, tocca a voi. Ecco, infatti, a Corbetta il progetto 'Fit Mamma', organizzato dal Comune, grazie alla collaborazione con la Polisportiva Corbetta 2015 e con il contributo di Farmacia Comunale Corbetta e Centro Medico Corbetta. Più, nello specifico si trattta di corsi di allenamenti gratuiti che si svolgeranno fino al 9 giugno (ogni martedì e giovedì) al parco Ferrario. L'iniziativa è rivolta, come detto, alle neo mamme e ai loro figli (dai 2 ai 24 mesi di età), nei marsupi o nei passeggini e per partecipare bisognerà prenotarsi a polisportiva [dot] corbetta2015 [at] gmail [dot] com. "Un progetto davvero interessante e coinvolgente, ma soprattutto divertente nell’esperienza del rapporto mamma-bambino - scrive il sindaco Marco Ballarini - Un ringraziamento a Federica Corbani e a tutto lo staff della Polisportiva e al vice sindaco Linda Giovannini, assieme alla Consigliere delegata alle Politiche per la Famiglia, Romina Cozzi, per aver seguito la nascita di questa bella attività".

