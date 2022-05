Santa Maria Maggiore ha scelto di programmare una assoluta novità per il paese, l'evento 'divARTImenti – l'arte di sollevare l'animo', in programma il prossimo 14 maggio.

Santa Maria Maggiore ha scelto di programmare una assoluta novità per il paese, l'evento 'divARTImenti – l'arte di sollevare l'animo', in programma il prossimo 14 maggio. Dalle 10 alle 17 il centro storico del capoluogo vigezzino e le frazioni di Crana e Buttogno saranno palcoscenici open air per piccoli eventi studiati per valorizzare le velleità artistiche dell'essere umano, in grado, appunto, di sollevare l'animo. In più una serie di mostre e installazioni saranno allestite presso lavatoi, cortili, strutture e vie del paese.

