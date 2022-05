Tutto è pronto per Inver1 Photo Fest: tre settimane di confronto, studio e analisi sui modi in cui la fotografia si declina.

Tutto è pronto per Inver1 Photo Fest: tre settimane di confronto, studio e analisi sui modi in cui in fotografia si declina la distanza tra vedere, guardare, osservare e meravigliarsi. Si svolgerà presso la Biblioteca Comunale di Largo Pertini dal 13 al 29 maggio: una manifestazione dedicata, per vedere, capire, scoprire, sentire, provare la fotografia. Un nuovo appuntamento di cultura, aperto al pubblico, che si realizza attraverso mostre fotografiche collettive, affiancate da incontri con grandi autori, laboratori. Già in programma vi sono gli incontri con Denis Curti e le sue fotografie che hanno cambiato il mondo; Marco Colombo e i suoi animali fantastici; Mattia Nocciola e i suoi fiumi e Francesco Paleari e le architetture di Mario Galvagni a Inveruno. Un aspetto che ha caratterizzato il festival fin dalla sua prima edizione sono i workshop aperti gratuitamente al pubblico, tre appuntamenti nei fine settimana per portare le persone a scoprire e praticare diversi modi di intendere la fotografia e l’immagine. Tra i workshop proposti, “Like a star” con shooting e laboratorio di make up; “Fotografia naturalistica” e il “Laboratorio di cianotipia”. Da segnalare, Inver1 Young con i giovani talenti della fotografia e le loro prime mostre personali. Ecco i nomi da tenere sott’occhio: Cecilia Baj, Giuliana Frigerio, Lara Trifilò, Marco Merli, Martina Cillis, Matteo Garavaglia e Nicolò Sala. Per maggiori informazioni, basta consultare il sito: https://www.inver1photofest.it/.

