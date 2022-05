In scena la prima edizione di 'Dialoghi in giardino' alla mostra-mercato di fiori, piante e frutti insoliti, rari e antichi Orticola fino a domenica 8 maggio ai giardini pubblici Indro Montanelli.

In scena la prima edizione di 'Dialoghi in giardino' alla mostra-mercato di fiori, piante e frutti insoliti, rari e antichi Orticola fino a domenica 8 maggio ai giardini pubblici Indro Montanelli. La mostra festeggia i 25 anni di attività e ritorna nella sua data storica, il secondo fine settimana di maggio; dopo due anni di assenza vi è in intenso programma FuoriOrticola visite guidate a sorpresa, mostre, laboratori per bambini, incontri culturali, composizioni floreali ispirate ai più grandi artisti ed un crescendo di colori con le Vetrine-Fiorite, in collaborazione con le associazioni di via e i distretti cittadini. La mostra-mercato festeggia il primo quarto di secolo di vita con un fiore, per la prima volta Paeonia ‘Orticola Milano’, creata da Roberto Gamoletti e registrata all’American Peony Society. La Paeonia ‘Orticola Milano’ è un ibrido erbaceo, a fioritura precoce con fiori semidoppi, lievemente profumata.

