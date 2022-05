Pronti, di corsa. La Nuova Atletica Arconate, con il patrocinio del Comune, organizza, infatti, la 'Corsa sotto le stelle', prima tappa del circuito 'Run Together' (5 corse non competitive di 5 chilometri circa).

Pronti, di corsa. La Nuova Atletica Arconate, con il patrocinio del Comune, organizza, infatti, la 'Corsa sotto le stelle', prima tappa del circuito 'Run Together' (5 corse non competitive di 5 chilometri circa). L'appuntamento, allora, è sabato 21 maggio, alle 20.30, presso il centro sportivo di via delle Vittorie. Saranno premiati, quindi, i primi cinque uomini e donne, i primi tre gruppi più numerosi, i primi tre under 21 uomini e donne, sciüra e sciür sprint. Le iscrizioni (25 euro per le cinque tappe oppure 4 euro per singola tappa senza riconoscimento, 6 con riconoscimento), si potranno effettuare via mail all'indirizzo corsasottolestelle [at] gmail [dot] com oppure sabato 7 maggio dalle 10 alle 12.30 presso lo stand in piazza Libertá e sabato 21 maggio dalle 18 presso il campo sportivo di via delle Vittorie.

