Minardi per il rilancio

La candidata civica Silvia Minardi, il cui progetto per Magenta è stato da poco sposato anche dal Movimento 5 Stelle cittadino, è disponibile all’incontro con i magentini praticamente tutti i fine settimana in piazza Liberazione. Per tenersi aggiornati sul calendario con gli appuntamenti e gli incontri, basta collegarsi con i profili social di Progetto Magenta, costantemente aggiornati. Sul sito web ufficiale della lista civica è invece già disponibile l’elenco dei candidati delle liste Progetto Magenta, Next Magenta e Viviamo Magenta, che appoggiano la candidatura di Minardi. I volti verranno presentati ufficialmente sabato 7 maggio alle 10.30 presso la sala consiliare. Il comitato elettorale non dispone di una sede, ma con un gazebo itinerante sta girando la città per parlare alla popolazione. Nella sezione dedicata alle elezioni del sito progettomagenta.org sono già disponibili alcuni documenti che anticipano il programma elettorale: le idee per il rilancio economico della città, anche dal punto di visto del commercio locale, nonché una serie di punti per il rinnovamento della frazione di Pontenuovo.

