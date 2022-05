Turbigo piange il giovane Lorenzo

L'intera comunità turbighese è stretta in un lutto commosso e silenzioso per il giovane Lorenzo. Un momento di grande dolore che lascia davvero poco spazio alle parole.

Ci sono momenti in cui non serve nemmeno parlare o scrivere, ma occorrerebbe lasciare spazio solo al silenzio. E alla preghiera. L'intera comunità turbighese è da ieri pomeriggio, 3 maggio, stretta in un lutto commosso e silenzioso. Dopo diversi anni di lotta contro un male che non lasciava tregua si è spento a soli 26 anni il giovane Lorenzo Spreafico. Un ragazzo semplice, solare, desideroso di vivere e legato ai valori più belli di una comunità. Amicizie, studio, oratorio. Una famiglia profondamente attaccata al vissuto del paese. Non si poteva non conoscerlo o non averlo mai visto, Lorenzo è davvero sempre stato un ragazzo di paese. L'aggravarsi delle sue condizioni, purtroppo, non ha lasciato spazio alla speranza, andata a spegnersi proprio in un pomeriggio di inizio maggio.

La comunità, prevedendo una grandissima partecipazione di amici e fedeli, lo ricorderà questa sera con un rosario alle 20.30 e con il solenne funerale alle ore 16 di giovedì 5 maggio.

