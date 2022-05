Consiglio 'baby' al lavoro

Il nuovo Consiglio Comunale dei Ragazzi di Inveruno, rieletto a novembre del 2021, è attento ai temi ambientali e al modo di comunicare, sia tra pari che con i più grandi.

Il nuovo Consiglio Comunale dei Ragazzi di Inveruno, rieletto a novembre del 2021, è attento ai temi ambientali e al modo di comunicare, sia tra pari che con i più grandi. “Il CCR promuoverà dei momenti di ascolto e confronto con i suoi compagni e le sue compagne sul tema dell'ambiente – si legge sulle relazioni della assise minore - Non c'è più tempo da perdere: il cambiamento climatico è sotto gli occhi di tutti e anche il Covid è una conseguenza che ha spostato gli equilibri di tutti”.

Il CCR è composto da: Dordoni Luca (1A), Turatti Martina (1A), Garavaglia Emma (1B), Rossi Sofia (1B), Callegari Samuele (1C), Dordoni Gaia (1C), Gonzo Aurora (2A), Leoni Emma (2A), Albè Fabio (2A), Poma Carola (2B), Gornati Sofia (2B).

“Nel concreto, il parlamentino sta lavorando alle parole giuste da usare per comunicare con gli altri compagni di scuola, ma anche verso la cittadinanza – spiega Nicoletta Saveri, assessore alla Cultura e alla Pubblica Istruzione - Nello specifico, sono impegnati per trovare un nome al nuovo parco che verrà realizzato in Via Modigliani”.

