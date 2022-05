Meta di persone di ogni età che cercano riposo o divertimento, ma talora anche oggetto di atti vandalici che li danneggiano. L'Amministrazione comunale di Bareggio ha deciso di potenziare la vigilanza sui parchi cittadini attraverso un'identificazione della videosorveglianza. Il progetto è stato ribattezzato appunto 'Monitoraggio parchi'.

Meta di persone di ogni età che cercano riposo o divertimento, ma talora anche oggetto di atti vandalici che li danneggiano. L'Amministrazione comunale di Bareggio ha deciso di potenziare la vigilanza sui parchi cittadini attraverso un'identificazione della videosorveglianza. Il progetto è stato ribattezzato appunto 'Monitoraggio parchi'. Tutto si muove in ossequio alla filosofia sposata dall'amministrazione comunale del sindaco Linda Colombo di "Incentivare il pattugliamento serale - si legge nella delibera licenziata dalla giunta - e implementare la videosorveglianza anche in convenzione con i privati prestando un'attenzione maggiore anche alle zone più periferiche della nostra cittadina come per esempio quelle industriali". Il progetto 'Monitoraggio parchi' è figlio di un'intuizione di Polizia Locale e Protezione Civile e prevede, specifica sempre la delibera, "L'implementazione del sistema di videosorveglianza mediante l'installazione di telecamere di contesto all'interno del parco Arcadia, area verde che si estende per circa 200 mila metri quadrati all'interno del territorio di Bareggio con ingresso da via Matteotti e di rilevante interesse naturalistico per la flora e la fauna presente e per la presenza dei secolari fontanile Laghetto e fontanile Barona". La zona rientra peraltro nell'ambito di protezione del Parco Agricolo Sud Milano. Il progetto muove una spesa di circa 40 mila euro.

