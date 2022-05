La gestione del centro socio educativo

Insieme. Per gestire il centro socio educativo nel modo ottimale a tutto beneficio delle persone disabili per favorirne integrazione e accoglienza.

Insieme. Per gestire il centro socio educativo nel modo ottimale a tutto beneficio delle persone disabili per favorirne integrazione e accoglienza. Amministrazione comunale di Arluno e associazione 'Vengo anch'io' si sono strette la mano per realizzare un sistema integrato che consenta un supporto sempre più marcato verso chi si trova a fronteggiare problematiche legate a diversa abilità.

"L'Amministrazione comunale - si legge nel protocollo d'intesa - intende favorire il massimo grado possibile di integrazione sociale dei cittadini disabili residenti e di quelli frequentanti il Cse, intervenire tempestivamente a favore dei più disagiati per fronteggiare anche bisogni immediati, attuare un impiego delle risorse razionalizzato e oculato evitando che si possano verificare sovrapposizioni di interventi provenienti da più parti".

Lavoro integrato , quindi, frutto di un'alleanza tra istituzioni e mondo del no profit. Ruolo dell'associazione sarà di "Assicurare una presenza accanto ai disabili offrendo loro calore umano, dialogo, aiuto per lottare contro l'isolamento". E tutto questo attraverso l'organizzazione di momenti di intrattenimento, laboratori, attività ricreative e socializzanti che saranno proposte nel periodo del weekend.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!