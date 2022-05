Giuseppina, la castanese più anziana

Speciale e straordinario traguardo per Giuseppe Bianchi, ospite alla 'Colleoni' di Castano. Per lei, infatti, sono ben 106 anni.

Il segreto? Beh... forse, visto lo speciale e straordinario traguardo, non ce n’è solo e soltanto uno. Centosei anni, infatti. Sì, avete capito bene, centosei candeline spente per Giuseppina Bianchi, ospite alla Colleoni di Castano. “Con questo compleanno, la signora, classe 1916, diventa così la castanese più anziana - ha scritto il sindaco Giuseppe Pignatiello - Forte, solare, educata, con una grande passione per il canto e per il ballo, Giuseppina è riuscita a traghettare il secolo di vita ed io (grazie anche alla famiglia che conosco e alle visite fatte in struttura negli anni) ho imparato a conoscerla ed apprezzarla. Per questo, non potevo mancare ai festeggiamenti per portarle il saluto dell’intera città”.

