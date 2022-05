Mamme: domenica di festa

Festa della Mamma in Parrocchia a Vanzaghello. Domenica 8 maggio, ecco una serie di appuntamenti per ritrovarsi, stare insieme e divertirsi.

Mamme protagoniste. Domenica 8 maggio, infatti, ecco che la Parrocchia di Vanzaghello si festeggerà, appunto, la Festa della Mamma. Alle 10, quindi, ci sarà la Santa Messa per tutte le famiglie, mentre alle 11 benedizione del cantiere del tetto della chiesa e vendita dei coppi per finanziarlo; ancora, alle 11.15 aperitivo e alle 12.15 sarà la volta del pranzo in oratorio maschile. Dalle 14.30, poi, biciclettata da Madonna in Campagna per il paese con l'arrivo in oratorio e qui sarà la volta delle Olimpiadi, fino all'incontro organizzativo dei volontari (alle 17.30) per preparare la Festa Patronale. Per l'intera giornata e dopo le celebrazioni religiose, inoltre, è possibile acquistare gli oggetti realizzati dalle mamme.

