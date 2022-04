Agrisolare sui tetti di stalle e cascine

L’aumento delle tariffe elettriche pesa sui costi delle imprese agricole lombarde e rende ogni giorno più onerosa la produzione in un momento difficile per il Paese. È quanto afferma la Coldiretti Lombardia nell’annunciare un webinar gratuito dedicato alle opportunità offerte dal fotovoltaico sui tetti di stalle e cascine.

L’aumento delle tariffe elettriche pesa sui costi delle imprese agricole lombarde e rende ogni giorno più onerosa la produzione in un momento difficile per il Paese. È quanto afferma la Coldiretti Lombardia nell’annunciare un webinar gratuito dedicato alle opportunità offerte dal fotovoltaico sui tetti di stalle e cascine contro il caro energia, oltre che in un’ottica di innovazione tecnologica sostenibile.

L’appuntamento – precisa la Coldiretti Lombardia – è per martedì 3 maggio alle ore 21, con interventi di esperti Coldiretti e tecnici del settore. “Il seminario online gratuito è organizzato in collaborazione con Coldiretti Giovani Impresa e Coldiretti Donne Impresa – spiega Paolo Carra, vicepresidente di Coldiretti Lombardia – Saranno condivise informazioni tecniche e simulazioni pratiche per chiarire i vantaggi che l’agrisolare sui tetti può offrire alle nostre aziende”.

Nel corso del webinar di martedì 3 maggio – precisa la Coldiretti Lombardia – sono previsti gli interventi di: Alessandro Apolito, Capo Servizio Tecnico Coldiretti; Stefano Leporati, Segretario nazionale Giovani Impresa Coldiretti; Luca D’Apote, Responsabile energia rinnovabile Coldiretti e Simone Guarisco di GS Studio&Service. Introdurranno la serata Tino Arosio, Direttore Coldiretti Lombardia; Carlo Maria Recchia, Delegato Giovani Impresa Coldiretti Lombardia; Wilma Pirola, Responsabile Donne Impresa Coldiretti Lombardia.

