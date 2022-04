'Un sì per l'Ucraina'

In Piazza Città di Lombardia, l'altro giorno, raccolta di beni di prima necessità da mandare, poi, in aiuto alla popolazione ucraina.

In Piazza Città di Lombardia, per raccogliere beni di prima necessità da mandare, poi, in aiuto alla popolazione ucraina, ormai da diverso tempo costretta a vivere i terribili momenti della guerra. L'altro giorno, allora, ecco che assieme alla Regione sono scesi in campo, in prima linea, i ragazzi e le ragazze del centro di formazione professionale regionale Galdus e tra loro anche quattro giovani ucraini accolti nelle scorse settimane. "Cinque furgoni, quindi, partiranno la prossima settimana dalla Lombardia per arrivare a Leopoli, grazie all’associazione Zlaghoda e al gruppo IES - ha scritto il presidente Attilio Fontana".

