Partirà domenica 1 maggio e si concluderà mercoledì 31 agosto la seconda edizione di 'BA Bike to Shop'. Si premiano i cittadini che preferiscono la bici all'auto.

Partirà domenica 1 maggio e si concluderà mercoledì 31 agosto la seconda edizione di 'BA Bike to Shop', progetto ideato e sviluppato dal Distretto del Commercio di Busto Arsizio, in stretta collaborazione con l’Amministrazione comunale e con l’adesione del Comitato Commercianti Centro Cittadino e di Associazione Commercianti Confcommercio Busto.

L’iniziativa, in sintesi, premia i cittadini che preferiscono la bici all’automobile per muoversi in città attraverso buoni da spendere nei negozi aderenti. La prima edizione è stata molto apprezzata non solo dai ciclisti appassionati, ma anche da chi ha approfittato del 'Bike To Shop' per tornare in sella. I partecipanti sono stati circa cento, i chilometri percorsi 23.020 e sono stati spesi dai cittadini 885 buoni del valore di 5 euro ciascuno nei 37 negozi aderenti.

“Bike to Shop è una delle tante iniziative che come Amministrazione promuoviamo per portare nuova linfa ai negozi, sempre al centro della nostra #attenzione – ha affermato la vicesindaco Manuela Maffioli - Il Suap due volte l’anno effettua un monitoraggio sull’andamento del commercio e anche in piena pandemia abbiamo registrato un segno più, e questo è certamente frutto di una politica condivisa e realizzata da più forze, ma ricordo che tutti coloro che non solo a parole vogliono far star bene un settore che è anche linfa sociale possono farlo in modo semplice, andando a comprare nei negozi della città e non sulle piattaforme”.

Anche per l’edizione 2022 'Bike to Shop' è finalizzato a promuovere, attraverso uno stile di vita più salutare, la progressiva riduzione dell’impiego del mezzo motorizzato, favorendo gli spostamenti in #bicicletta, per contribuire alla salvaguardia dell’ambiente, al miglioramento della qualità dell’aria, della salute, e del benessere di tutta la comunità, nonché per supportare le attività commerciali e artigianali locali. Insomma un piccolo passo verso una mobilità eco-sostenibile e sempre più green.

“Questa iniziativa non solo sostiene il commercio, ma incentiva anche la mobilità sostenibile che non è solo mobilità leggera, ma anche miglioramento della qualità dell’aria e della vita, della sicurezza stradale, della salute e del benessere” ha aggiunto l'assessore alla Mobilità sostenibile, Salvatore Loschiavo - Sin dall’inizio del mandato ci stiamo impegnando per disincentivare l’utilizzo del mezzo privato: ad esempio, in questi giorni abbiamo diffuso un questionario utile a redigere il piano degli spostamenti casa-scuola e quindi attuare interventi a favore di una mobilità più sostenibile. Non abbiamo dichiarato guerra alle automobili, ma questa ci sembra la direzione giusta per garantire una miglior #qualità della vita. E 'BA Bike to Shop' si inserisce in questo percorso”.

Sul sito https://www.comune.bustoarsizio.va.it/.../12918-al-via-la..., il regolamento e il modulo di iscrizione, oltre all'elenco dei negozi partecipanti.

