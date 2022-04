Justine Mattera di corsa alla 'StraLegnanese'

Madrina dell’U.S. Legnanese 1913 e, adesso, pronta ai nastri di partenza. Anche Justine Mattera, infatti, correrà l'edizione zero della 'StraLegnanese'.

Madrina dell’U.S. Legnanese 1913 e, adesso, pronta ai nastri di partenza. Anche Justine Mattera, infatti, correrà l'edizione zero della 'StraLegnanese', manifestazione amatoriale non competitiva ad andatura libera. Justine si cimenterà sul percorso da 5 chilometri, per vivere un appuntamento di sport, amicizia e condivisione.

