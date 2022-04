Medici e 'Question time': PD di nuovo in piazza

Raccolta firme: si va avanti. E, allora, ecco che anche questo sabato (30 aprile), il circolo del Partito Democratico di Turbigo sarà di nuovo in piazza Bonomi con un gazebo.

Raccolta firme: si va avanti. E, allora, ecco che anche questo sabato (30 aprile), dalle 9.45 alle 12.15, il circolo del Partito Democratico di Turbigo sarà di nuovo in piazza Bonomi con un gazebo. "Continueremo a raccogliere, appunto, le firme dei cittadini per le due petizioni popolari ancora pendenti - scrivono - Più precisamente quella regionale, promossa dal PD Lombardia, riguardante la problematica della carenza dei medici di base sul territorio e quella comunale in merito al 'Question time', un importante strumento di democrazia partecipata che darebbe la possibilità al cittadino di intervenire direttamente nei consigli comunali ponendo domande e questioni di pubblico interesse all'Amministrazione".

