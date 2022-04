'Live music for Ukraine'

Grande musica dal vivo per la solidarietà, la cooperazione e l'amicizia con il popolo ucraino in guerra: musica per dare vita a iniziative virtuose.

Grande musica dal vivo per la solidarietà, la cooperazione e l'amicizia con il popolo ucraino in guerra: musica per dare vita a iniziative virtuose. La sala Montanari di Varese ospiterà, domenica 1 maggio, un concerto, organizzato dall'Associazione Anna-Sofia APS, attiva dal 2008 nell'integrazione e supporto dei cittadini stranieri in Italia. Fin dall'inizio del conflitto in corso, la presidentessa Halina Bizhik e i volontari suoi collaboratori hanno coordinato una imponente raccolta di alimenti, farmaci, materiale sanitario, prodotti per l'infanzia, che sono stati inviati direttamente in Ucraina, ricevuti e là distribuiti dalla Croce Rossa e da altre organizzazioni locali. La raccolta fondi che verrà attivata durante e dopo l'evento del I maggio servirà a finanziare i costosi viaggi del materiale umanitario raccolto, ma anche per il supporto e l'aiuto ai tanti profughi arrivati a Varese in fuga dalla guerra, per i quali sono già avviati corsi di lingua italiana. Protagonisti del concerto saranno due importanti cantautori italiani, Lorenzo Bertocchini e Massimo Priviero, virtuosi musicisti, entrambi sensibili alle questioni sociali, e un duo di musicisti ucraini, gli Yaremchuk Brothers, fratelli e figli d'arte, che invitati dagli organizzatori intraprenderanno un lungo viaggio per far ascoltare i ritmi tradizionali del loro Paese.

